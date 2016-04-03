В Мадриде открылся новый интересный отель

Сеть Vincci Hoteles открыла свой третий по счету отель на мадридском проспекте Гран-Виа, в доме №10. Как сообщают информационные агентства Испании, здание принадлежит страховой компании Grupo Generali. В его переоборудование под отель категории «4 звезды» было вложено 5 млн евро.

Новая гостиница Vincci The Mint рассчитана на 88 номеров. На одной из главных улиц испанской столицы уже работают два отеля бренда – Vincci Capitol (Гран-Виа, 41) и Vincci Vía 66 (Гран-Виа, 66).

«Мы хотели, чтобы этот проект стал особым и обладал элементами, отличающими его от прочих отелей, расположенных в самом сердце города», - объяснил генеральный директор Vincci Hoteles Карлос Калеро. По его словам, открытие Vincci The Mint позволило создать 27 новых рабочих мест.

В числе прочих услуг гостиница предлагает клиентам бесплатное подключение по Wi-Fi во всем здании. Кроме того, в рамках стратегии по охране окружающей среды отель был оснащен последними технологиями в сфере энергетической устойчивости, потребления воды и электричества, а также регулирования температуры воздуха.

За оформление Vincci The Mint отвечал известный дизайнер интерьеров Хайме Берьестайн, перед которым стояла задача сохранить оригинальный дух здания, вместе с тем придав ему уникальный стиль.

Открытие новой гостиницы является частью стратегии Vincci Hoteles по восстановлению исторических зданий. Так, дом, в котором разместился отель, был построен в период с 1916 по 1919 год, и его фасад имеет высокую художественную ценность: традиционный стиль внешней части здания контрастирует с оригинальностью его интерьера.

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