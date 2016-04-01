Испания в апреле: похороны сардины, Севильская ярмарка и рок-марафон

От похорон сардины до красочной апрельской ярмарки в Севилье и главного противостояния года между «Реалом» и «Барсой» - в программе мероприятий, которые пройдут в апреле в Испании, каждый найдет себе развлечение по вкусу. Список самых интересных событий месяца.

ФЕСТИВАЛИ

Похороны сардины, Мурсия, 1-3 апреля

Похороны сардины – одно из самых важных и любимых событий в Мурсии. Этот языческий праздник отмечается в первые выходные после Пасхи. Начинается он с речи «доньи Сардины», символизирующей ее «завещание» и «последнюю волю», в которой высмеиваются известные политики. После шествий, сопровождаемых выступлениями уличных музыкантов, весельем и танцами, совершается ритуальное «погребение» сардины.

Европейский молодежный фестиваль греческого и римского театра, Сантипонсе (Андалусия), 5-7 апреля

Фестиваль, собирающий театралов-любителей из университетов Европы, проводится в древнем римском театре на территории археологического комплекса Италика. Его основная задача – популяризация классики.

Апрельская ярмарка, Севилья, 12-17 апреля

Один из самых любимых севильцами праздников отмечается ежегодно, спустя примерно две недели после Пасхи. В это время горожане облачаются в традиционные костюмы, танцуют традиционный танец севильянас, пьют, едят и веселятся. Местные семьи ставят свои собственные деревянные палатки-касетас, но даже в том случае, если гости никого не знают, они смогут хорошо провести время – дух веселья и танцы, зачастую длящиеся до утра, заполняют все улицы города.

Фестиваль «Мавры и христиане», Алькой (Аликанте, Валенсия), 22-24 апреля

В апреле Алькой погружается в атмосферу Средневековья: здесь отмечают праздник, воссоздающий картину сражения между маврами и христианами. В те времена городок располагался на границе, разделяющей контролируемые христианами и мусульманами земли. В 1276 году мавры напали на город. По легенде, христианским защитникам города явился святой Георгий, который помог им одержать победу. В знак благодарности жители Алькоя сделали его покровителем города и ежегодно отмечают вышеупомянутый праздник в его честь.

КУЛЬТУРА

Кинофестиваль в Малаге, 22 апреля – 1 мая

В течение девяти дней в конце апреля в Малаге проводится фестиваль испанского кино. Гостей ждут показы полнометражных, короткометражных и документальных фильмов.

Народная ярмарка, Фуэнхирола, 28 апреля – 2 мая

Этот фестиваль соберет представителей 30 стран, которые представят свои кулинарные и культурные традиции. Программа ярмарки предусматривает специальные мероприятия для детей, а также любителей гастрономии и воображаемых путешествий, которые смогут познакомиться сразу с несколькими государствами всего за несколько часов.

400-летняя годовщина со дня смерти Сервантеса

В апреле в Испании состоится множество мероприятий, посвященных одному из самых известных ее сынов. Мигель де Сервантес, создатель Дон Кихота, скончался 400 лет назад 23 апреля. По всей стране запланировано множество событий в его честь.

СПОРТ

Матч «Барселона» - «Реал Мадрид», Барселона, 2 апреля

Лучшие футбольные клубы мира и непримиримые соперники встречаются на стадионе «Камп Ноу». Класико – это всегда захватывающее зрелище.

Марафон Rock n Roll Marathon, Мадрид, 24 апреля

В предпоследние выходные апреля в испанской столице состоится необычный забег: на различных отрезках марафона его участников будут развлекать живой музыкой. Впрочем, те, кто не слишком любит спорт, смогут присоединиться к многотысячной толпе и поболеть за бегунов, путь которых будет пролегать мимо самых выдающихся достопримечательностей Мадрида, в том числе Королевского дворца и площади Пуэрта-дель-Соль.