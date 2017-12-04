В Кордове отмечают пятилетие признания местных патио объектом наследия ЮНЕСКО

Это случилось 6 декабря 2012 года. Как сообщают информационные агентства Испании, по этому случаю мэрия подготовила ряд мероприятий, намеченных на 4, 5 и 6 декабря, которые пройдут под лозунгом "Всю жизнь открывая нам двери".

С минувшей пятницы в городе стали появляться флажки с цитатами и стихами, которые кордовским патио посвятили такие авторы, как Антонио Гала, Маркос Ана, Рикардо Молина и Пабло Гарсия Баэна. Жители исторического центра могут разместить их на балконах и решетках в знак признательности тем, кто заботится о своих знаменитых внутренних дворах. Помимо этого, владельцам патио будут подарены особые керамические плитки, созданные по случаю памятной даты местной ремесленницей Луисой Гарсия. Кроме того, им также вручат цветочные эссенции с характерными для патио ароматами розы, гвоздики, мимозы и ночного жасмина, также изготовленные одной из компаний Кордовы.

Дополнит праздничную программу концерт "Пять лет танцев под звуки патио", который состоится 6 декабря у ворот Пуэрта-дель-Пуэнте. В нем примут участие Серхио де Лопе, Рафаэль дель Пино, Антонио Алькасар и Виктория Паласиос.

По словам главы департамента продвижения города Кармен Гонсалес, все эти мероприятия призваны стать выражением благодарности владельцам 65 внутренних дворов, которые участвовали в конкурсе патио с 2013 по 2017 годы, а также тем, кто начал эту традицию еще в 1921 году и сделал их характерной чертой Кордовы, обеспечившей ей международную известность.