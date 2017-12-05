Транспортный сервис Cabify обновил систему тарифов

Сервис Cabify представил обновленную систему тарифов, в соответствии с которой в периоды наибольшего спроса цены на поездки будут повышаться. Как сообщают информационные агентства Испании, это произошло на следующий день после забастовки таксистов, которые выступали против выдачи лицензий на пассажирские перевозки (VTC) водителям подобных служб.

Как сообщили представители компании в своем пресс-релизе, минимальная стоимость маршрута отныне составляет 5,50 евро. В моменты роста спроса к конечной цене могут быть прибавлены дополнительные сборы. Аналогичный минимальный тариф действует и у сервиса Uber. В целом система расценок останется такой же, как и раньше, и стоимость поездки будет определяться в момент заказа автомобиля при указании точек отправления и прибытия.

"Благодаря подобным новшествам мы сможем более оперативно реагировать на потребности пассажиров и выполнить свои обязательства по отношению к водителям, эффективно уравновешивая предложение и спрос", - объяснил генеральный директор Cabify в Испании Мариано Сильвейра.