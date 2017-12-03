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          Новости Испании » Новости » Туризм » Работники баров и ресторанов в крупнейших аэропортах Испании готовят забастовку

          Работники баров и ресторанов в крупнейших аэропортах Испании готовят забастовку

          20:39 03.12.2017

          22, 23, 29 и 30 декабря в кафетериях крупнейших испанских аэропортов пройдут забастовки сотрудников, организованные профсоюзами CC OO и UGT. Как сообщают информационные агентства страны, таким образом работники намерены выразить протест против увеличения количества лотов на государственных тендерах и защитить свои рабочие места.

          Недавно управляющая компания Aena объявила конкурс на эксплуатацию ресторанных площадей в некоторых аэропортах, создав ряд новых лотов и разделив уже имеющиеся рестораны и бары. В частности, эти изменения коснулись аэропортов Барселоны, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Малаги. Представители профсоюзов считают, что подобная практика может "негативно сказаться на уровне занятости и на правах работников". По их мнению, "в стремлении к обогащению, прикрытом заботой об интересах потребителей, улучшению качества обслуживания и обеспечения здравой конкуренции", данная модель может получить дальнейшее распространение, что "приведет к ухудшению качества обслуживания пассажиров". 

          Сотрудники кафетериев требуют сохранения своих рабочих мест вне зависимости от изменений в составе существующих компаний и обязательного применения отраслевых договоренностей. Помимо этого, они выступают за соблюдение согласованных на индивидуальном и коллективном уровнях экономических и социальных условий. В том случае, если предполагаемые изменения потребуют мер, влияющих на занятость, работники призывают управляющую компанию Aena взять на себя обязательства по обеспечению нынешних условий труда для штата. Наконец, они требуют обязательств по отказу от аутсорсинга компаниями-подрядчиками, а также пересмотра экономических условий тендера во избежание возможных массовых увольнений. 

          Темы: Туризм

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