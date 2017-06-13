В каталонском городе Торроэлья-де-Монгри ремонтируют бывший общественный канал для стирки

Мэрия каталонского города Торроэлья-де-Монгри проводит ремонт стены общественного канала для стирки, сообщает La Vanguardia. Это один из самых необычных исторических элементов в городе: спроектированный местной администрацией в 1929 году, он на протяжении четырех десятилетий оставался центром социальной жизни Торроэльи – женщины, приходившие сюда стирать, пользовались этим временем для общения друг с другом.

В настоящее время окружающая бассейн зона становится с каждым разом все более оживленной. Неподалеку расположен концертный зал Espai Ter. По этой причине местные власти решили привести в порядок все ближайшие объекты инфраструктуры. Перед началом ремонта стены они убрали мусор со дна мойки и поменяли в ней воду. Следующим этапом станет замена асфальта на ведущей к бассейну улице Тер.