56-я по счету Международная морская выставка пройдет в Барселоне с 11 по 15 октября, сообщают информационные агентства Испании. Она будет организована в порту Порт-Вель при участии Национальной ассоциации морских предприятий (Anen) и выставочного комплекса Fira. Всего в ней примут участие 260 экспонентов, которые познакомят гостей с обширным предложением в сфере спортивного и прогулочного судоходства. Программа включает в себя тематические конференции, презентации, мастер-классы и развлечения на любой вкус.

Председатель оргкомитета Луис Конде отметил, что «выставка в очередной раз подтвердит свои позиции лидирующего мероприятия своего рода на уровне Испании и Южной Европы и продемонстрирует свой потенциал основной коммерческой платформы и места встреч представителей сектора». Ее основными площадками станут доки Moll d'Espanya и Moll de la Fusta, где разместится плавучая экспозиция, а именно лодки длиной от 8 метров. В свою очередь, на суше будут представлены вспомогательные товары, в том числе моторы, электронные компоненты, краски, паруса, прицепы и многое другое.

По традиции, экспозиция будет поделена на несколько тематических зон, предназначенных как для профессионалов, так и для широкой публики. В их числе – секция Espai del Mar, включающая в себя различные конференции, Marina Tradicional, объединяющая мастер-классы и выставки классических судов, Fun Beach, отведенная под морские виды спорта, а также гастрономические пространства Nautic Food Plaza и OneOcean Club.