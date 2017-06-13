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          Новости Испании » Новости » Туризм » Экскурсии формата расширенной реальности от компании Past View появятся в Барселоне в конце лета

          Экскурсии формата расширенной реальности от компании Past View появятся в Барселоне в конце лета

          19:05 13.06.2017

          Андалусская компания Past View, специализирующаяся на организации туристических экскурсий с использованием технологий дополненной реальности, этим летом планирует запустить маршруты по Барселоне. Как сообщают информационные агентства со ссылкой на заявления исполнительного директора стартапа Хорхе Роблеса, произойдет это в конце августа или в начале сентября. Он также отметил, что в 2018 году фирма планирует вывыести свой продукт на рынки Коста-Рики и Мексики. Каталонская столица станет четвертым для Past View городом после Севильи, турецкого Эфеса и греческих Афин.

          В Барселоне компания предложит кольцевой маршрут продолжительностью полтора часа по Готическому кварталу XIV века. Отправной точкой станут окрестности собора Санта-Мария-дель-Мар. От улицы Монкада участники экскурсии проследуют на площадь Сан-Хауме, где в те времена стояла церковь, а затем на площадь Пласа-дель-Рей, которая находится позади городского кафедрального собора и где в старину велась рыночная торговля. 

          Следующими городами Испании, где Past View представит свои маршруты, станут Мадрид и Малага. На международном уровне, как говорилось выше, планы компании охватывают Мекиску, Коста-Рику и Италию. В первых двух странах проект будет реализован по системе франчайзинга: эксплуатацией продукта и контента под маркой Past View займется местный туроператор. Хорхе Роблес подчеркнул, что в ближайшие три года стартап планирует выйти на рынки 20 городов. «Мы хотим, чтобы эффект погружения с каждым разом был все более реальным», - отметил исполнительный директор проекта.

          Темы: Туризм  Барселона Культура

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