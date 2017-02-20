В Кантабрии появился самый большой в Испании лабиринт

Житель муниципалитета Вильяпресенте (Кантабрия) Эмилио говорит, что все это делал ради дочери - чтобы у нее был свой прибыльный бизнес. Эмилио не сомневается, что лабиринт станет популярнейшей достопримечательностью среди туристов. Тем более, что здесь же появится бар. Вход в лабиринт будет стоить 3 или 4 евро.

Посетителям в обязательном порядке будут выдавать номер телефона Эмилио, чтобы можно было быстро выйти из лабиринта в случае острой необходимости. По его словам, среднестатистический турист найдет выход из лабиринта за один час. А очень сообразительный - за полчаса.