Персонал испанских поездов готовит многодневную забастовку

Испанские профсоюзы CCOO, UGT, CGT, SF y USOC сообщили о забастовке, которую проведут работники поездов Ave и Larga Distancia, оказывающие различные услуги пассажирам на борту. Речь идет о работниках кейтеринговых служб, сотрудниках, встречающих пассажиров у входа, приносящих прессу и т.д. Всего 1900 человек. Забастовка пройдет с 26 февраля по 5 марта.

Обслуживанием пассажиров занимается компания Ferrovial Servicios, у которой заключен соответствующий контракт с испанской железнодорожной компанией Renfe в конце 2013 года сроком на четыре года (на сумму 267 млн евро). Причиной забастовки стали готовящиеся изменения трудовых контрактов, которые затронут более 400 работников кейтеринговой службы, и полное нежелание руководства компании вести переговоры с профсоюзами.