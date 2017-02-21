Прогноз: Испанию ждет снижение темпов туристического роста

Аналитический отдел BBVA прогнозирует снижение темпов роста турпотока в Испанию по итогам первого квартала 2017 года. Число иностранных туристов продолжит расти, но темпы снизятся, отмечают аналитики. Напомним, что в 2016 году был установлен рекорд по числу иностранных туристов - 75 миллионов человек.

BBVA прогнозирует, что в первые три месяца текущего года этот показатель вырастет на 6% по сравнению с 14% за аналогичный период 2016 года.

По предварительным данным, в январе Испанию посетили 2,2 млн иностранцев, а в феврале этот показатель составит 2,5 млн.