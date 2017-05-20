В Кантабрии появилась аллея звезд серфинга

На аллее уже появилась звезда местного спортсмена Пабло Гутьерреса. В ближайшие годы на проспекте также появятся имена других профессионалов международного уровня. Мартин особо подчеркнул важность моря для жителей Кантабрии и многообразие различных видов связанной с ним деятельности. По его мнению, сейчас оно вновь заняло одно из центральных мест в жизни региона. Советник поздравил всех, кто поспособствовал популяризации Кантабрии и Рибамонтан-аль-Мар в мире серфинга, который является одним из основных активов регионального туристического предложения.

А серфер Пабло Гутьеррес выразил благодарность в связи с присвоением ему именной звезды и назвал этот отличительный знак самым важным из когда-либо полученных. Уроженец Рибамонтан-аль-Мар два раза становился чемпионом Европы и дважды – вице-чемпионом в групповом зачете. Он также завоевал золотую медаль на Атлантических водных играх 2010 года и стал девятым на чемпионате ISA World Surfing Games. Помимо этого, Гутьеррес первым из испанских спортсменов принял участие в соревнованиях Pipeline Masters. Серфер завоевал серебряную медаль на играх Tag-Team ISA World Surfing Games (2002) и был чемпионом Европы среди юниоров, а также обладателем пятого места в мировом молодежном зачете.