Первый в Испании морской национальный парк может появиться на Канарах

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил новую кампанию по сбору подписей в поддержку открытия первого в Испании национального морского парка, который может появиться в районе Мар-де-Лас-Кальмас у берегов острова Иерро (Канарский архипелаг). Как сообщают информационные агентства Испании, эта инициатива стала частью обширной программы WWF, в рамках которой 20% морской поверхности Испании к 2025 году должны оказаться под защитой. В настоящее время эта цифра не превышает 8,5%.

В феврале этого года местные власти обозначили четырехмесячный срок, по истечении которого они должны будут дать официальный ответ на предложение об открытии национального морского парка. Недавно они сообщили о запуске информационной кампании с целью проведения соответствующих дебатов среди населения острова.

В своем пресс-релизе представители WWF подчеркнули, что Мар-де-Лас-Кальмас входит в число десяти самых популярных мировых направлений для дайвинга. Данный район отличает исключительное биологическое разнообразие, благодаря чему он представляет огромный экологический и биогеографический интерес. Его дно, по большей части каменистое, создает уникальный пейзаж, где пристанище находят самые разные формы жизни. Здесь обитают кашалоты, китовые акулы и клюворыловые киты, а также гигатские морские дьяволы, черепахи и многие другие виды, за которыми можно понаблюдать вблизи.

Несмотря на то, что Иерро имеет самую обширную охраняемую территорию среди всех островов архипелага, это касается только суши: морской среде недостает защиты, которая поспособствовала бы охране важных биологических сообществ, в особенности тех, что обитают на глубине. Представители WWF также отмечают, что создание природного парка положительно скажется на развитии ответственной рыбалки и позволит привлечь туристов, с уважением относящихся к окружающей среде, а также повысить популярность острова на международном уровне.