В Кальпе место на пляже нужно занимать на рассвете

На пляже Fossa в Кальпе (Аликанте) отдыхающие приходят на пляж рано утром, чтобы занять лучшее места.

Власти Кальпе пытались ввести меры, ограничивающие время нахождения на пляже. В сентябре 2016 года мэрия согласовала указ, который запрещал оставлять на пляже полотенца, зонтики и лежаки в период с полуночи до 09:30, однако в нынешнем году отдыхающие вновь решили побороться за лучшее место под солнцем.

Как сообщает местный портал Diario Información, к 08:00 утра пляж уже заполнен, а разложенные на песке вещи мешают проехать уборочной машине. Развернув полотенца и поставив зонтики, пляжники возвращаются в свои апартаменты или уходят пить кофе. Некоторые спускаются на пляж с уже приготовленным завтраком и раскладным столиком, другие укладываются спать на лежаке или на песке.