ЕС потребует объяснений от Испании по поводу добычи красных кораллов в Каталонии

Еврокомиссия заинтересовалась этим вопросом после того, как евродепутаты Рамон Тремоса (Европейская демократическая партия Каталонии), Эрнест Уртасун (Инициатива за зелёную Каталонию), Жозеп Мария Террикабрас и Жорди Соле (Левые республиканцы Каталонии) сообщили, что предыдущее испанское правительство с введением прямого управления в Каталонии также стало выдавать новые лицензии на добычу благородных кораллов. При этом этот вид находятся под защитой европейской директивы, которая требует от стран-участниц принимать меры, гарантирующие, что при добыче сохраняются благоприятные условия консервации кораллов. Несмотря на то, что Мадрид представил в мае 2017 года программу соответствующих мер, Брюссель намерен запросить дополнительную информацию.

Так, в соответствии с европейской директивой, нельзя извлекать колонии кораллов с глубины менее 50 м. Кроме того, документ рекомендует не увеличивать количество выдаваемых лицензий на добычу до проведения исследований об их состоянии.

Каталонские евродепутаты, в свою очередь, утверждают, что выдача лицензий противоречит мораторию регионального правительства, который основывался на научном докладе, определившем, что 90% красных кораллов находятся в критическом состоянии.