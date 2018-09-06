Марбелью посетило рекордное число туристов

В июне в Марбелью (Малага) прибыло 108 643 туриста, что является самым высоким показателем для этого месяца за последние 14 лет.

В прошлом году в июне также был зарегистрирован рекорд по количеству туристов, однако, по данным опросов о заполненности отелей, в этом году число постояльцев на 11,2% больше.

Число иностранных туристов также оказалось самым высоким за всю историю наблюдения и превысило 92 тысячи человек. В то же время, число испанских туристов немного сократилось по сравнению с прошлым годом и составило менее 16,5 тысяч.

За первое полугодие 2018 года туристический поток вырос на 12,5 тысяч человек по сравнению с 2017 и на 53,6 тысячи – по сравнению с 2016 годом. По подсчётам администрации Марбельи, с начала года курорт посетило более 371 тысячи туристов.