В испанских аэропортах ловят и стерилизуют котов

Управление воздушного транспорта Aena усилит контроль за бродячими животными в окрестностях испанских аэропортов. В сотрудничестве с компетентными органами и ассоциациями защитников животных Aena стерилизует бродячих котов и отправит их в приюты.

Таким образом, компания продолжает линию по предотвращению инцидентов, связанных с брошенными животными, и заботится об их благополучии. Ранее Aena запретила сотрудникам подкармливать бездомных котов и собак, чтобы отвадить их от аэропортов. После введения этого запрета депутат валенсийской партии Compromís обратился по этому вопросу к испанскому правительству, отметив, что такая мера может рассматриваться как «жестокое обращение с животными».

Бродячие животные считаются одной из основных угроз для безопасности на взлётно-посадочной полосе. В период с 2008 по 2015 год в аэропортах было зарегистрировано 97 тысяч инцидентов, связанных с бездомными котами и собаками.