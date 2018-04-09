Туристам в Понтеведре предложат заняться добычей морепродуктов

Совет Понтеведры представил четыре новых тура, в рамках которых отдыхающим предлагают попробовать себя в роли добытчиков морепродуктов в устьях рек Риас-Бахас. В апреле экскурсии состоятся 14, 15, 28 и 29 числа в Вильягарсия-де-Ароса (Понтеведра).

В начале тура путешественникам расскажут о добыче морепродуктов, а после проведут мастер-класс в водах Риа-Ароса. Программа разработана в сотрудничестве с ассоциацией ловцов морепродуктов AmarCarril.

Организаторы отмечают, что современному туристу недостаточно лишь созерцать, и он требует всё больше эмоций и впечатлений, связанных, в том числе, с местной культурой. Экскурсия рассчитана на 25-30 человек и предоставляет туристам возможность познакомиться с традиционным галисийским промыслом, тесно связанным с обществом, экономикой и культурой.