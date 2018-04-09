Британские туристы предпочитают Испанию: 8 из 10 самых востребованных направлений находятся именно здесь

Испания – одно из наиболее востребованных зарубежных направлений среди жителей Соединённого Королевства. По данным портала бронирования туристических услуг lastminute, в топ-10 самых популярных у британцев мест для отпуска входит 8 испанских направлений.

Британские туристы всё чаще выбирают в Испании пакеты «всё включено». Число бронирований, включающих перелёт, проживание и дополнительные развлечения, выросло в 2017 году на 28%. Тенденция к росту сохраняется и в нынешнем году.

Самые популярные среди британцев направления в Испании этим летом – Бенидорм, Магалуф (Майорка), Сан-Антони-де-Портмань (Ибица), Плайя-Бланка (Лансароте), Алькудиа (Майорка), Торремолинос, Пуэрто-де-ла-Крус (Тенерифе), Пальманова (Майорка). Также в десятку самых востребованных мест вошли Албуфейра (Португалия) и Ницца (Франция).

48% жителей Великобритании едут в Испанию за хорошей погодой. 33% британских респондентов отмечают дружелюбность испанцев, 29% - кухню, а 24% привлекает культура.

Популярность Испании среди британцев во многом обусловлена успешной рекламной кампанией в СМИ. Так, на британских телеканалах выходят сериалы и реалити-шоу, действие которых происходит на испанских островах.