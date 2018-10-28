В Испании зафиксирована рекордно низкая для октября температура

На горнолыжном курорте Alto Campoo в Кантабрии в субботу утром была зарегистрирована самая низкая температура в Испании для 27 октября. В 08:00 столбик термометра опустился до -2,2°C.

Понижение температуры также принесло в Кантабрию первый снег, который можно увидеть с помощью веб-камер, установленных на курорте.

Ещё в двух муниципалитетах региона температура приблизилась к нулевой: в Камаленьо утром было +1,3°C, в Тресвисо – +1,4°C. В Тресвисо, к тому же, к 09:00 выпало 24,5 мм осадков.

В Alto Campoo также были зафиксированы порывы ветра до 63 км/ч. Почти такие же порывы наблюдались ночью в Сантандере – до 62 км/ч, где средняя скорость ветра составляла 47 км/ч, что сделало столицу Кантабрии третьей в Испании по этому показателю после мыса Вильяно (Ла-Корунья) и города Лекейтио (Бискайя).