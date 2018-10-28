Отель с лучшим завтраком в Европе находится в Барселоне

Завтраки в отеле Majestic Hotel & Spa в Барселоне названы лучшими в Европе. Отель получил награду Prix Villégiature, которая присуждается ежегодно лучшим гостиничным заведениям по всему миру.

Жюри, состоящее из 23 журналистов из 24 стран, на протяжении 15 лет каждый год выбирает лучшие отели в разных категориях: дизайн, цена, роскошь и другие. Награды также распределены по регионам: Европа, Африка, Ближний Восток и Азия.

Отель сети Majestic в каталонской столице получил признание за «лучший завтрак в отеле Европы». В создании Majestic Breakfast Experience принимал участие шеф-повар Нандо Хубани, обладатель звезды Мишлен. Его секрет кроется в сочетании качественных местных продуктов, с особым упором на средиземноморскую диету, что ценится среди клиентов и экспертов. Главные элементы завтрака в Majestic – фрукты, свежевыжатые соки, злаки, копчёности, домашние десерты, качественные колбасы и блюда, которые готовят на месте.

Присуждение награды совпало со столетним юбилеем отеля, расположенного на Пасео-де-Грасиа, который за свою историю принял немало знаменитых постояльцев: от королевы Виктории Эухении до Эрнеста Хемингуэя, Пабло Пикассо и Жоана Миро.