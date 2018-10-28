Главный рынок Барселоны сделают более удобным для посетителей

Мэрия Барселоны намерена изменить облик центрального городского рынка Boqueria. Власти решили переместить террасы 16 заведений, расположенных на территории рынка, которые создают неудобства для покупателей. 36 столиков и 216 стульев уберут с проходов и расставят в пролётах между колоннами.

Новые правила не затронут количество столиков на террасах, но позволят увеличить число посадочных мест с 4 до 6 на каждый столик, или со 106 до 216 в общей сложности.

Перенося террасы в интерколумний, власти рассчитывают освободить более 50% пространства пешеходных галерей. Пролёты между колоннами, расположенными у входов, занимать не будут, чтобы не затруднять доступ внутрь.

Договорённость была достигнута в результате нескольких рабочих встреч с Ассоциацией торговцев Boqueria и местными жителями. Также планируется выдать лицензии на террасы тем заведениям, которые до сих пор пользовались временными разрешениями.