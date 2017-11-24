Две испанские кофейни попали в список лучших в мире

Издательство Phaidon выпустило путеводитель по местам, где подают лучший в мире кофе. Как сообщают информационные агентства Испании, в его подготовке участвовали 150 бариста и прочие эксперты в данной области, а составителями издания стали писательница Лиз Клейтон и автор книги "Страсть к кофе" Авидан Росс. Результатом их совместной работы стал справочник по 600 заведениям, расположенным в 50 странах.

Клейтон отметила, что "мир кофе развивался параллельно с гастрономией": если несколько лет назад профессия бариста была практически неизвестной, то сейчас ее представители участвуют в национальных и международных соревнованиях, а кофейные дегустации практически сравнялись с винными по популярности. В этом смысле на данный момент наиболее востребованы хорошие кофейни с продуманными интерьерами и специализированные магазины, а потребители с каждым разом все больше осознают связь между производством кофе, охраной окружающей среды и справедливой торговлей.

В путеводителе Where to Drink a Coffee собраны самые разные заведения – от классических кафе, булочных и ресторанов до более экстравагантных мест вроде барбершопов и автомастерских, так как единственным критерием попадания в список было приготовление прекрасного кофе.

Испанию в справочнике представили всего два заведения, и оба они расположены в Барселоне. Первым стало кафе Nomad в районе Сьютат-Велья, где предлагают кофе из самых разных стран, проводятся курсы и дегустации и даже есть свой кофе-трак. Вторым представителем Испании в справочнике стало кафе Satan's Coffee Corner в Готическом квартале, где нет Wi-Fi и не подают напитки без кофеина, но присутствуют выдающаяся подборка кофе из разных стран и качественные машины, фильтры которых регулярно чистят, чтобы не испортить вкус продукта.

Не слишком яркие результаты показала и Италия, которая традиционно славится своей традицией приготовления кофе: в путеводитель попали всего восемь местных кафе, лучшие оценки среди которых достались заведению Ditta Artigianale во Флореции, принадлежащему одному из самых уважаемых бариста страны Франческо Санапо.