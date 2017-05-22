В Испании представлен первый гостиничный робот, способный распознавать эмоции

Компания Hotel Mystery Guest представила первого в Испании робота - сотрудника ресепшн по имени Пеппер, который владеет 20 языками и распознает вербальную информацию, а также эмоции клиентов. Как сообщает издание Preferente, его "коллега" уже некоторое время встречает гостей в отеле Hyatt Regency в Токио.

Создатели робота уверяют, что он может выполнять особые функции в обстоятельствах, при которых обслуживание клиентов является "ключевым элементом". Так, Пеппер способен выступить в роли сотрудника ресепшн, предоставить клиентам информацию об отеле и поговорить с ними. Кроме того, робот может рассказать им об индивидуальных специальных предложениях, а также порекомендовать те или иные товары и услуги. Пеппер также умеет сканировать купоны, карты и QR-коды, подключаться к сети Интернет и отправлять данные в онлайн-магазин или на корпоративный сайт.

По словам представителей Mystery Gest, появление подобного устройства стало значительным шагом по внедрению роботов в торговую среду: посредством сенсорных и звуковых датчиков, а также 3D-камеры и микрофонов они могут взаимодействовать как с несколькими клиентами сразу, так и в индивидуальном порядке. Эти технологии позволяют устройству получать и интерпретировать получаемые из окружающей среды данные, а наличие сенсорного экрана делает возможной передачу информации пользователю. Пеппер фиксирует как вербальные сигналы, так и положение головы и тон голоса собеседника, распознавая таким образом его эмоциональное состояние с целью адаптации к нему.