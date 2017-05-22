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          Новости Испании » Новости » Туризм » Власти Испании одобрили новый план по защите косаток в Гибралтарском проливе и заливе Кадиса

          Власти Испании одобрили новый план по защите косаток в Гибралтарском проливе и заливе Кадиса

          09:35 22.05.2017

          В минувшую среду в Официальном государственном бюллетене (BOE) было зафиксировано принятие особого Плана сохранения касаток в Гибралтарском проливе и заливе Кадиса, основной задачей которого является "активное управление" популяцией этих морских млекопитающих посредством принятия ряда мер, способствующих их выживанию. Как сообщают информационные агентства Испании, реализация данной схемы будет основана на последних научных сведениях и социально-экономических параметрах окружающих территорий. Таким образом, в случае серьезных изменений состояния популяции или среды ее обитания, а также при возникновении факторов, угрожающих ее выживанию, вышеупомянутый план может быть частично или полностью пересмотрен.

          При подготовке документа были использованы результаты исследовательских программ, реализованных с 1999 года в Гибралтарском проливе и Кадисском заливе региональным Советом по вопросам сельского хозяйства, рыбной ловли и окружающей среды, а также различными частными и государственными организациями и учреждениями. 

          В последние годы популяция косаток в этих зонах оказалась под угрозой исчезновения в силу влияния негативных факторов различной природы. В первую очередь эта динамика обусловлена особенностями схемы их питания: косатки особо уязвимы перед лицом снижения численности живых организмов, которыми они питаются, на фоне рыбной ловли и изменений климата. 

          Кроме того, угрозу для них представляют взаимодействие с судами, а также разрушение естественной среды обитания вследствие строительства инфраструктур в открытом море, шума, интенсивной навигации, развития туристического предложения в сфере наблюдения за китообразными и загрязнения воды. 

          В сравнении с другими популяциями, например, в Норвегии или Британской Колумбии, где ученым удалось идентифицировать более 300 особей, размер испанской оказался крайне небольшим, в особенности с учетом благоприятных условий для их обитания. По приблизительным оценкам, в водах Гибралтарского пролива и залива Каиса обитает не более 50 косаток. Вследствие этого их популяция в данном районе была внесена в Испанский каталог видов, находящихся под угрозой исчезновения, в категории особо уязвимых. 

          Темы: Туризм

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