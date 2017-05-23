В Барселоне прошел конкурс на лучшую закуску с морским планктоном

Ресторан Loidi, расположенный в отеле Condes в Барселоне и возглавляемый шеф-поваром Мартином Берасатеги, стал победителем конкурса Reto Plancton Marino. Как сообщает El Periódico, его участники, повара заведений при гостиницах каталонской столицы, соревновались в приготовлении лучшей закуски тапас с морским планктоном. Победителем стал кулинар Пелайо Эстрада, опередивший 11 соперников.

Победитель был выбран единогласным решением жюри, в состав которого вошли представители ресторана Aponiente, впервые использовавшего планктон в высокой кухне, компании Plancton Marino, являющейся единственным поставщиком этого экзотического ингредиента, издания On Barcelona и инициативы Hotel Tapa Tour.

Баланс вкусов и текстур, а также метод приготовления и удачный внешний вид обеспечили творению Эстрады заслуженное первое место. Церемония вручения наград прошла на террасе Jardín Diana в отеле Palace. В рамках мероприятия также были присуждены призы зрительских симпатий инициативы Hotel Tapa Tour, в которой с 4 по 14 мая приняли участие 34 отеля Барселоны. В категории "Морские тапас" награду получила закуска из осьминога на гриле с водорослями и хрустящим рисом (Hotel Condes), в категории "Земные тапас" – купол из баранины, утиной печени и шоколада (Hotel Negresco Princess), а в категории "Небесные тапас" – шоколадное суфле от Hotel Royal Passeig de Gràcia. Все три блюда на месяц будут включены в меню соответствующих ресторанов.

Помимо подготовки конкурсных блюд, в рамках данной инициативы отели также продавали особые закуски, средства от продажи которых были направлены на благотворительность.