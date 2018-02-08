В Испании появятся высокоскоростные поезда-лоукостеры

Как уточнил министр развития Иньиго де ла Серна, запустить новую линию планируется в феврале 2019 года. Она получила название EVA, по аналогии с уже существующей AVE. Высокоскоростные поезда между Мадридом и Барселоной будут курсировать пять раз в день. Тарифы на билеты будут на 20-25% ниже по сравнению с AVE. В вагонах будет работать WiFi. В планах EVA ежегодно перевозить более 1 миллиона пассажиров.

С помощью более низких цен компания собирается привлечь больше пассажиров из числа молодёжи. Предполагается, что на поезда не будут продавать бумажные билеты, к тому же они будут комбинированными, сочетая в себе несколько видов транспорта: от пригородных поездов и метро до такси или арендных автомобилей.

В Барселоне лоукост-поезда будут отправляться не с вокзала Sants-Estació, откуда отходят поезда AVE, а из нового центра Renfe в Прат-де-Льобрегат неподалёку от аэропорта. Таким образом, Renfe хочет разгрузить главный вокзал Барселоны. Кроме того, будет создана дополнительная станция, которая соединит новую станцию с пригородной линией Cercanías. Мадрида изменения не коснутся: поезда будут прибывать и отправляться со станции Atocha.