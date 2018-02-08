Marca España выпустила новый промо-ролик о стране

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис представил новые проекты Marca España, в том числе новый промо-ролик о стране, в котором она предстаёт «в индивидуальности и многообразии».

В коротком видео собраны сильные стороны Испании в области инноваций, исследований, инфраструктуры, культуры, спорта, культурного, художественного и природного наследия.

В ходе презентации министр отметил, что, несмотря на то, что каталонский кризис сказался на репутации Испании в мире, она по-прежнему остаётся «полноценной демократией, открытой, направленной на интеграцию, богатой и многообразной страной».

Как сообщают в Marca España, в первой половине 2017 года наблюдалось улучшение имиджа Испании за рубежом почти по всем показателям. В июне он достиг своего максимума, после чего был зафиксирован спад. В то же время, отмечается, что влияние каталонских событий было не столь значительным, как ожидалось.