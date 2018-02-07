The New York Times включила два туристических направления в Испании в число лучших в мире

Американская газета The New York Times опубликовала ежегодный список лучших мест для путешествий, который включает 52 направления – по одному на каждую неделю года.

В этом году в список попали два испанских направления. 19 место заняла Севилья, которую издание описало словами «воспоминание художника рисует живой портрет Андалусии», а на 48 месте оказался винодельческий регион Рибера-дель-Дуэро.

В Севилье авторы списка обращают особое внимание на «Год Мурильо», в рамках которого в столице Андалусии пройдут многочисленные культурные мероприятия, посвящённые художнику Бартоломе Эстебану Мурильо.

В первой тройке лучших направлений 2018 года, по версии New York Times, – Новый Орлеан (США), Колумбия, Базиликата (Италия).