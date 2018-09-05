В Испании появится сеть «умных» туристических направлений

О формировании сети «умных» направлений заявила министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото на встрече, посвящённой теме цифровой экономики, в Сантандере. Как отметила министр, правительство делает ставку на развитие цифровых технологий, и это отразится на бюджете на 2019 год. По её словам, власти намерены тесно сотрудничать с частным сектором, чтобы определить, какие рычаги необходимо задействовать для помощи малому бизнесу в адаптации к технологическим преобразованиям. Среди них Марото выделила план модернизации для малых торговых компаний.

Министр рассказала, что в рамках стратегии «умного» туризма, 24 отобранных направления будут продвигаться как инновационные пространства с развитой технологической инфраструктурой и упором на устойчивое развитие.

Марото также отметила, что Испания является первопроходцем в использовании big data в продвижении туристических направлений.