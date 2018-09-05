15% испанцев берут отпуск в сентябре

Опрос Национальной обсерватории выездного туризма показал, что 15% испанцев ушли в отпуск с начала сентября.

Среди регионов по этому показателю лидирует Валенсийское сообщество, где 20% жителей взяли отпуск в этот период. Доля любителей отдыхать в сентябре в Мадридском сообществе, Андалусии, Каталонии и Кастилии и Леоне на 5 процентных пунктов ниже.

Валенсийцы при этом собираются потратить меньше остальных: каждый четвёртый выделил на отдых 500 евро. 60% каталонцев планируют потратить 1500 евро с человека, а средний показатель по стране – 719 евро.

Продолжительность сентябрьского отпуска половины испанцев составит от 7 до 12 дней, 20% взяли отпуск более чем на две недели.

Больше всего испанцев привлекает пляжный отдых, и лишь 10% выбрали иной формат.

43% жителей Испании, которые ушли в отпуск в сентябре, останавливаются в отелях, 28% – в собственном жилье. Всего 2 из 10 испанцев снимают туристические апартаменты.

Самый популярный способ передвижения – личный автомобиль, за которым следуют самолёт, поезд и автобус.

Опрос также показал, что большинство организовало свой отдых заранее с помощью интернета и лишь незначительное число испанцев ушли в отпуск не подготовившись. Больше всего к помощи интернета прибегали каталонцы и валенсийцы (80%), андалуссцы (75%), мадридцы и кастильцы (70%). В турагентства же чаще обращались жители Андалусии и Кастилии и Леона. Около 30% из них сообщили, что пользуются услугами посредников, собираясь в путешествия.