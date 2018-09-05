Из-за строительства туннелей площадь Глориес в Барселоне в сентябре будут перекрывать

Начиная с 6 сентября, движение на разных участках у площади Глориесбудет перекрываться в связи с прокладыванием туннелей.

6-7 сентября будут проводиться работы на Гран-Виа-де-лес-Кортс, и на эти два дня движение будет перекрыто на участке от улицы Бильбао до Льякуна. Автомобили будут перенаправлять в объезд по маршруту Гран-Виа-Бильбао-Перу-Льякуна.

8 сентября с 08:00 до 12:00-13:00 на участке между улицами Эскульторс-Клаперос и Сьютат-де-Гранада будет открыта для движения только одна полоса. Ночью с 8 на 9 Гран-Виа будет перекрыта на участках от Индепенденсия до Сьютат-де-Гранада и от Сан-Жоан-де-Мальта до Бильбао. В это время автомобилистам рекомендуют двигаться по Рамбла-Прим-Рамбла-Гипускоа, а также Бак-де-Рода-Рамбла-Гипускоа.

Ещё один этап работ затронет автомобильное движение в ночь с 12 на 13 сентября, когда на участке от улицы Побленоу до Бильбао будет открыта только одна полоса.