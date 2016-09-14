В Испании похолодало до конца недели

В различных регионах Испании прошли сильные дожди, что сопровождалось падением температур. Однако, по прогнозам синоптиков, в пятницу столбики термометров вернутся к значениям, которые были в конце лета.

Глава департамента оперативного прогнозирования Государственного метеорологического агентства Хавьер Родригес пояснил, что атмосферный фронт, пересекающий страну с востока на запад, повлек за собой снижение температуры в некоторых местах на 15 градусов.

Например, в Мадриде в понедельник было 34 градуса, а в среду уже 21. А в Вальядолиде похолодало с 33 градусов до 17. Самая сложная ситуация с дождями была в Галисии. В Ла-Корунье и Понтеведре было даже объявлено штормовое предупреждение.

Дожди будут двигаться с запада Испании на восток, они могут быть сильными, особенно по западной границе и в Валенсии. Возможно, плохая погода вернется ненадолго в субботу и воскресенье.

Управление гражданской защиты рекомендует не путешествовать при сильном дожде, а если это необходимо, держаться магистралей и крупных дорог, двигаясь на низкой скорости.