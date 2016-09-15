Прадо вошел в десятку лучших музеев мира

В Испании работает множество музеев мирового уровня, которые ежегодно посещают миллионы национальных и зарубежных туристов. В рамках вручения премии Travellers' Choice Museos портал TripAdvisor проанализировал миллионы комментариев и отзывов пользователей. По итогам отбора музей Прадо занял седьмое место в глобальном рейтинге лучших музеев и третье – в европейском, а музей Тиссена-Борнемисы занял двадцать первую строчку по Европе.

Мадридский Прадо был назван лучшим музеем Испании, третьим среди лучших в Европе, где он уступил только Эрмитажу и парижскому музею Орсе, а также седьмым в мире. В глобальном рейтинге он обогнал Британский музей и Лувр, которому досталось тринадцатое место, и уступил нью-йоркскому Метрополитен-музею, Чикагскому институту искусств, Эрмитажу, музею Орсе, мексиканскому Национальному музею антропологии и Национальному мемориалу и музею 11 сентября в Нью-Йорке.

Музей Тиссена-Борнемисы, в свою очередь, занял 21 место на европейском уровне. В национальном рейтинге он удерживает вторую строчку после Прадо. «Бронза» досталась музею Гуггенхейма в Бильбао. За ним следуют мадридский Центр искусств королевы Софии и Город искусств и наук в Валенсии, а также столичный музей Сорольи (Мадрид), Национальный музей искусства Каталонии, Театр-музей Дали в Фигерасе, Национальный археологический музей в Мадриде и Автомобильный музей в Малаге.