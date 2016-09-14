В топ-50 лучших в мире оливковых масел вошли 37 испанских

Оливковое масло – один из незаменимых элементов испанской кухни. Недаром страна является крупнейшим в мире производителем масла сорта virgen extra, а на ее территории насчитывается 29 охраняемых регионов производства этого продукта. Ежегодно местные масла занимают первые места во всевозможных рейтингах. Как сообщает газета ABC, список World's Best Olive Oil не стал исключением: в число 50 мировых лидеров вошли 37 масел испанского производства.

Первую десятку возглавляет масло Venta del Barón, выпускаемое компанией MuelOliva из андалусской комарки Суббетика. Компания работает в соответствии с уникальными методами производства, не подразумевающими добавления воды или использования нагрева, которые позволяют сохранить все качества и характеристики продукта.

Вторая строчка досталась Parqueoliva Serie Oro от производителя Almazaras de la Subbética. Его отличительная особенность – средняя степень интенсивности запаха и присутствие в нем фруктовых нот, а также оттенок миндаля и островато-горький вкус.

"Бронза" досталась маслу Morellana, производимому компанией Sucesores de Hermanos López S.A. Ежегодно она выпускает всего 8 000 бутылок и жестяных емкостей. Масло получают путем холодного отжима с использованием лучших оливок сорта пикудо из природного парка Сьеррас-Суббетикас.

Четвертое место заняло масло Hojiblanco от Almazaras de la Subbética, имеющее очень интенсивный аромат со множеством оттенков и вкус, переходящий от сладкого к острому и горьковатому.

Пятым в списке стало масло Bravoleum Picual от Explotaciones Jame SL. Составители списка назвали его идеальным для употребления в чистом виде и смешивания с другими продуктами – оно великолепно оттеняет и усиливает их вкус, подчеркивая все оттенки блюда.

Шестым в рейтинге стал представитель Италии, масло Ca Rainene Trefort от фабрики Arizona. Agr. Paolo Bonomelli.

Седьмое и восьмое места заняли Finca la Torre Selección-Hojiblanco от компании Aceites finca La Torre SLU и El Empiedro производства SCA Olivarera La Purísima.

Замыкают первую десятку еще два представителя Испании – Oro Bailén Reserva Familiar Picual производства Galgon 99 SL и Vieiru Orgánica DOP Gata-Hurdes от Como Almazara Pontis Agropecuaria Carrasco SL.

Вышеупомянутый список был составлен World's Best Olive Oil (WBOO), частной некоммерческой организацией, объединяющей лучших дегустаторов и экспертов по маслу virgen extra.