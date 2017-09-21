В Испании определили самый дешёвый внутренний авиарейс этого лета

По данным портала по поиску авиабилетов liligo, этим летом самым дешёвым внутренним рейсом оказался перелёт из аэропорта Барселона-Эль-Прат в Пальму. Стоимость билета туда-обратно в июне составила всего 27,45 евро.

В тройку самых бюджетных перелётов по Испании также вошли Барселона-Пальма в июле (30,37 евро), и Мадрид-Малага в августе и сентябре (30,37 евро).

По общему количеству бюджетных рейсов лидируют аэропорты Барселоны и Мадрида. Самый дешёвый билет из аэропорта Эль-Прат был куплен в июне на рейс в Берлин и обратно. Его конечная стоимость составила 17,72 евро, включая налоги и сборы. Из Мадрида дешевле всего можно было слетать в Копенгаген в июне – 18,38 евро туда-обратно.