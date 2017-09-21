Сотрудники Красного Креста летом спасли на пляжах Испании 2486 человек

Нынешним летом испанский Красный Крест осуществил на пляжах страны 2 486 спасательных операций, что на 30,8% больше, чем годом ранее. Как сообщают информационные агентства со ссылкой на доклад организации, на пляжах, где присутствуют ее спасатели, в минувшем сезоне утонули 9 человек. В прошлом году число жертв доходило до 10. В больницы были доставлены 1 462 человека, в то время как в 2016-м в медицинские центры увезли 1 214 пострадавших.

Руководитель программ по работе с пляжами Мигель Анхель Санчес объяснил, что 90% случаев утоплений произошло в зонах, не контролируемых Красным Крестом. Причиной их чаще всего была неосторожность отдыхающих, будь то купание под запрещающим красным флагом или последствия перенесенных ранее заболеваний. Санчес отметил, что вопросы спасательского надзора на пляжах находятся в компетенции мэрий и зависят от ресурсов, которыми они располагают.

По сравнению с прошлым годом заметно сократилось число обращений в связи с укусами медуз: если в 2016-м подобные случаи происходили с 49,33% из 79 150 пострадавших, то в нынешнем году эта цифра сократилась до 27,29% из 66 488. Доля эпизодов оказания помощи в связи с рублеными или эрозивными ранами, напротив, выросла с 19,64% до 32,84%. В остальных категориях ситуация осталась практически неизменной по сравнению с летом 2016-го: 11,9% обращений были связаны с укусами насекомых (против 9,74% годом ранее), 8,47 % - с укусами морского дракона (против 8,06%), а еще 5,24% - с ушибами (против 2,83%).

В общей сложности на 262 постах Красного Креста в 18 провинциях прошедшим летом работали 1 428 спасателей. Большинство случаев оказания помощи медицинского и социального характера было зафиксировано в Валенсии и Аликанте. В последней провинции летом утонули три человека, еще двое – в Лас-Пальмасе и по одному человеку в Бискайе, Жироне, Мурсии и Таррагоне. В общей сложности в период с 1 января по 15 августа в Испании утонули 339 человек, что на 43 больше, чем за аналогичный отрезок времени прошлого года. 205 подобных случаев произошло на пляжах. В свете этой информации председатель Красного Креста Хавьер Сенет отметил необходимость повышения уровня осведомленности населения и пересмотра действующего законодательства, которое было принято еще в 1972 году. Так, специализированный декрет в сфере пляжей действует только на Балеарских островах, а на Канарах аналогичный документ должен быть принят в скором времени. В остальных регионах подобных нормативов нет. Сенет также отметил, что при проведении государственных тендеров выбор должен делаться в пользу «качественных проектов и опытных команд и организаций». «Руководствоваться исключительно экономическими критериями нельзя», заключил глава Красного Креста.