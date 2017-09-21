Сотрудники Красного Креста летом спасли на пляжах Испании 2486 человек

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
      • 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
      • В Мадриде появится скутершеринг
      • Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
      • Новая видеопрезентация Испании от Marca España
      • Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
      • Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
      • Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Новый год в Мадриде
      • Донья Летисия и донья София не поделили принцесс
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
      • СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью
      • На Коста-Брава ожидается приток русских туристов
      • Россияне лидируют по росту турпотока в Испании
      • Ибицу продвигают на российском туристическом рынке
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Туризм » Сотрудники Красного Креста летом спасли на пляжах Испании 2486 человек

          Сотрудники Красного Креста летом спасли на пляжах Испании 2486 человек

          14:06 23.09.2017

          Нынешним летом испанский Красный Крест осуществил на пляжах страны 2 486 спасательных операций, что на 30,8% больше, чем годом ранее. Как сообщают информационные агентства со ссылкой на доклад организации, на пляжах, где присутствуют ее спасатели, в минувшем сезоне утонули 9 человек. В прошлом году число жертв доходило до 10. В больницы были доставлены 1 462 человека, в то время как в 2016-м в медицинские центры увезли 1 214 пострадавших.

          Руководитель программ по работе с пляжами Мигель Анхель Санчес объяснил, что 90% случаев утоплений произошло в зонах, не контролируемых Красным Крестом. Причиной их чаще всего была неосторожность отдыхающих, будь то купание под запрещающим красным флагом или последствия перенесенных ранее заболеваний. Санчес отметил, что вопросы спасательского надзора на пляжах находятся в компетенции мэрий и зависят от ресурсов, которыми они располагают. 

          По сравнению с прошлым годом заметно сократилось число обращений в связи с укусами медуз: если в 2016-м подобные случаи происходили с 49,33% из 79 150 пострадавших, то в нынешнем году эта цифра сократилась до 27,29% из 66 488.  Доля  эпизодов оказания помощи в связи с рублеными или эрозивными ранами, напротив, выросла с 19,64% до 32,84%. В остальных категориях ситуация осталась практически неизменной по сравнению с летом 2016-го: 11,9% обращений были связаны с укусами насекомых (против 9,74% годом ранее), 8,47 % - с укусами морского дракона (против 8,06%), а еще 5,24% - с ушибами (против 2,83%). 

          В общей сложности на 262 постах Красного Креста в 18 провинциях прошедшим летом работали 1 428 спасателей. Большинство случаев оказания помощи медицинского и социального характера было зафиксировано в Валенсии и Аликанте. В последней провинции летом утонули три человека, еще двое – в Лас-Пальмасе и по одному человеку в Бискайе, Жироне, Мурсии и Таррагоне. В общей сложности в период с 1 января по 15 августа в Испании утонули 339 человек, что на 43 больше, чем за аналогичный отрезок времени прошлого года. 205 подобных случаев произошло на пляжах. В свете этой информации председатель Красного Креста Хавьер Сенет отметил необходимость повышения уровня осведомленности населения и пересмотра действующего законодательства, которое было принято еще в 1972 году. Так, специализированный декрет в сфере пляжей действует только на Балеарских островах, а на Канарах аналогичный документ должен быть принят в скором времени. В остальных регионах подобных нормативов нет. Сенет также отметил, что при проведении государственных тендеров выбор должен делаться в пользу «качественных проектов и опытных команд и организаций». «Руководствоваться исключительно экономическими критериями нельзя», заключил глава Красного Креста. 

          Темы: Туризм

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Видеоролик, который привел к отставке главы правительства Мадрида К.Сифуэнтес Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2018