Высокоскоростные поезда AVE свяжут Мадрид и Бадахос в 2019 году

Министр развития Испании Иньиго де-ла-Серна обозначил на этой неделе сроки завершения работ по электрификации железной дороги в Эстремадуре. Использование высокоскоростных поездов AVE на участке, соединяющем Мадрид и Бадахос, позволит сократить время в пути между двумя городами на 1 час 22 минуты. Уже летом 2019 года путь из столицы в Бадахос на AVE будет занимать 3 часа 46 минут.

По словам министра, это направление является приоритетным, в связи с чем на ряде участков работы ведутся в ускоренном режиме. По плану к 2020 году железнодорожная сеть в Эстремадуре будет полностью электрифицирована, что позволит пустить высокоскоростные поезда. Как отметил де-ла-Серна, в настоящее время в регионе наблюдается активизация проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры.