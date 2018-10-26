В Испании и Латинской Америке хотят создать единую сеть «красивых деревень»

В городе Трухильо (Касерес) с 25 по 27 октября проходит первый Ибероамериканский конгресс, посвящённый сети самых красивых деревень.

Как сообщают в Ассоциации самых красивых деревень Испании, которая насчитывает 68 населённых пунктов, цель конгресса – создание единой ибероамериканской сети.

С помощью этого мероприятия объединение намерено привлечь внимание к проблемам сохранения наследия и развития небольших населённых пунктов, продвижения туризма и «красоты как двигателя экономики» в сельской местности.

В течение трёх дней эксперты и представители самых красивых испанских деревень поделятся своим опытом, накопленным за шесть лет с момента создания объединения, а также расскажут о методах и стратегиях, используемых в стране, и проанализируют возможности создания аналогичных ассоциаций в разных странах Латинской Америки. Планируется обсудить вопросы устойчивого развития, продвижения и эффективного менеджмента исторических центров и населённых пунктов для борьбы с такими социальными проблемами как депопуляция и безработица.

В Конгрессе принимают участие гости из Мексики, Бразилии, Перу, Португалии, Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы и других стран.

Организаторы рассчитывают охватить не только испанский опыт создания сети самых красивых деревень, но и её аналоги в Италии, бельгийской Валлонии, Швейцарии, России или немецкой Саксонии.