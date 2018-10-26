Королевскую тропу в Малаге закрыли на неделю после наводнения

Пеший маршрут Каминито-дель-Рей, или Королевская тропа, проложенный в ущелье Эль-Чорро в северной части провинции Малага, будет закрыт по меньшей мере до конца этой недели. Сильные ливни, накрывшие регион в прошлые выходные, привели к обвалам и повреждениям на дорогах.

Сама тропа не пострадала от непогоды, но администрация приняла решение временно закрыть её для посетителей, чтобы устранить все последствия подтоплений, полностью завершить работы по ремонту и очистке участков, прилегающих к маршруту.

Обильные осадки стали причиной обвалов на подъездных путях и на некоторых пешеходных участках, в том числе на трассе MA-5403, у северного входа в парк и на подъезде к центру регистрации посетителей.

Кроме того, эксперты планируют встретиться с представителями близлежащих муниципалитетов, чтобы оценить состояние дорог в этом районе и разработать план по их восстановлению.