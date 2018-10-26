Таксисты Мадрида смогут возить пассажиров по фиксированной цене и делать скидки из-за загрязнения воздуха

Власти Мадрида представили новые меры по регулированию работы такси, которые планируется ввести со следующего года.

Предполагается, что столичные такси в определённых случаях смогут предлагать поездки по фиксированной цене. Это будет касаться предварительных заказов через мобильные приложения или по телефону, а также поездок на определённых маршрутах: например, до выставочного центра Ifema или до автобусных и железнодорожных станций,

Мэрия предоставит службам такси возможность применять так называемый «экологический тариф» – скидки до 10% в периоды повышенного содержания в воздухе загрязняющих веществ.

Эти и другие меры были представлены городскими властями в рамках заседания Комиссии Мадридского сообщества по ценам. Также мэрия столицы выступила с предложением повысить тарифы на перевозки в такси на 5,1% и отменить существующие надбавки за исключением двух дней в году: 24 и 31 декабря.