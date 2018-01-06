В Храме Святого Семейства появились сканеры и металлодетекторы

В церкви Саграда-Фамилия в Барселоне усилены меры по обеспечению безопасности для посетителей и работников.

Как сообщили представители администрации храма в среду на пресс-конференции, в здании установлено десять сканеров и арочных металлодетекторов. Устройства, аналогичные тем, которые используются в аэропортах, работают с 1 января.

Внедрение новых мер предусмотрено планом безопасности, который был разработан еще год назад совместно с каталонской полицией.

Администрация подчеркнула, что установка приборов не связана с августовскими терактами в Барселоне. Было отмечено, что ранее производился лишь визуальный досмотр, а новые устройства позволят ускорить процесс и впускать внутрь до 1500 человек в час. Четыре рамки предназначены для участников групповых экскурсий, ещё шесть – для индивидуальных визитов. Во время проведения служб и мероприятий, когда поток посетителей значительно возрастает, будут использоваться все 10 устройств.

На усиление мер безопасности, включая не только установку специальных устройств, но и увеличение персонала, было выделено 2 миллиона евро. В настоящее время Саграда-Фамилию посменно охраняют четыре десятка специалистов.