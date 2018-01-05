Саграда-Фамилия потеряла в 2017 году более 34 тысяч туристов

Число посетителей Храма Святого Семейства в Барселоне сократилось в 2017 году более чем на 34 тысячи человек. В минувшем году в церкви побывало 4 527 427 человек, в то время как в 2016 – 4 561 848.

В официальном заявлении храма, тем не менее, говорится о стабильном потоке посетителей с «небольшим снижением» их общего числа, которое администрация связывает с проведением воскресных служб и специальных мероприятий.

11% посещений в 2017 году пришлось на визиты представителей духовенства, благотворительные мероприятия и экскурсии для школьников и других особых групп.

Самыми активными посетителями Саграда-Фамилии оказались итальянцы - 10% от общего числа гостей. За ними следуют американцы (9,7%) и французы (9,2%). Испанцы составляют 5,8% от общего количества посетителей.

В храме также сообщили, что с нового года в здании были введены дополнительные меры для обеспечения безопасности.