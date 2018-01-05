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          Новости Испании » Новости » Туризм » Как правильно хранить хамон? 10 советов от профессионалов

          Как правильно хранить хамон? 10 советов от профессионалов

          20:20 05.01.2018

          Специалисты компании Encinares del Sur, чья продукция удостоилась премии Alimentos de España в номинации "Иберийский хамон из мяса выкормленных желудями свиней" (Jamón de Bellota Ibérico), дали 10 советов по хранению этого деликатеса в домашних условиях.

          1. На расстоянии от источников тепла

          Чтобы сохранить вкус, запах и текстуру хамона, держите его на максимальном расстоянии от обогревателей. 

          2. Вдали от источников искусственного освещения

          Стоит избегать прямого попадания искусственного света на хамон.

          3. Хамонеро

          Лучше всего резать хамон на специальной подставке, именуемой хамонеро. Она позволяет зафиксировать окорок и получить идеально тонкие ломтики.

          4. Осторожнее с запахами

          Важно, чтобы хамон не пропитался запахами от фритюрницы, духовки или плиты. 

          5. Используйте шпик для хранения хамона

          Для хранения начатого окорока идеально подходит снятый с него шпик, который препятствует высыханию мяса. 

          6. Не давайте хамону высохнуть

          Чтобы хамон не засох, лучше не делать продолжительных перерывов в его нарезке. 

          7. Не торопитесь поворачивать окорок

          Это вопрос не только сохранности продукта: в силу его высокой стоимости рекомендуется по максимуму использовать каждую из сторон, прежде чем повернуть окорок. 

          8. Хлопковая ткань

          После того, как вы нарезали желаемое количество продукта и накрыли срез шпиком, рекомендуется положить сверху хлопковую ткань. 

          9. Прохлада, но не холод

          Хамон не требует хранения в холодильнике: более того, его стоит избегать, чтобы не испортить вкус продукта. Его нужно держать в свежем, но не холодном месте. 

          10. Профессиональная альтернатива

          Те, кто не хочет резать хамон дома, всегда могут воспользоваться услугами профессионалов, которые упакуют полученные ломтики в вакуумную тару. 

          ЦВЕТ ПЛОМБЫ

          Согласно действующим нормативам, продающийся в Испании иберийский хамон должен быть отмечен одной из следующих пломб: 

          Черная: Хамон из мяса иберийских свиней со стопроцентной чистотой крови, откормленных желудями (Jamón de Bellota 100% Ibérico). Наличие этого знака гарантирует, что самка и самец, от которых родилась свинья, чей окорок был пущен на хамон, являлись стопроцентными представителями иберийской породы и были внесены в соответствующую генеалогическую книгу. Кроме того, он означает, что на этапе откорма животное питалось желудями и другим природным подножным кормом. 

          Красная: Хамон из мяса свиней, на 75% являющихся представителями иберийской породы, или полукровок, которые на этапе откорма питались желудями и другим природным подножным кормом.

          Зеленая: Хамон из мяса свиней, питавшихся полевым кормом. Он может быть сделан из мяса иберийских свиней с 50-, 75- и 100%-й чистотой крови, которых откармливали зерновым и зернобобовым кормом, а также полевыми травами. 

          Белая: Хамон из мяса свиней, являющихся 50-, 75- и 100%-ми представителями иберйской породы, которых откармливали на фермах зерновыми и зернобобовыми кормами.

          Темы: Туризм

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