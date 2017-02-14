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          Новости Испании » Новости » Туризм » В Хересе-де-ла-Фронтера приготовят гигантскую паэлью

          В Хересе-де-ла-Фронтера приготовят гигантскую паэлью

          11:15 14.02.2017

          11 марта члены Ассоциации предпринимателей и коммерсантов южной зоны испанского города Херес-де-ла-Фронтера (Adecosur) угостят его жителей гигантской паэльей, для приготовления которой потребуется специальная посуда диаметром более трех метров, а также более 50 килограммов риса, 12 литров оливкового масла, 50 килограммов курицы, 20 килограммов свиных ребрышек, 25 кроликов и более 10 килограмм зеленой фасоли.

          Как сообщает портал La Voz del Sur, автором огромной паэльи станет Пако Наварро, повар из ресторана La Lonja. Вот уже почти 30 лет он специализируется на приготовлении блюд из риса. «Закинуть единовременно более 50 килограммов риса в одну емкость – совершенно новый для меня опыт», - признается Наварро. Впрочем, настроен он весьма оптимистично: «Это только начало. Наша следующая цель – попадание в Книгу рекордов Гиннесса”, - говорит кулинар.

          Самая большая на сегодняшний день паэлья была приготовлена в мадридском районе Мораталас в 2001 году. Она имела диаметр 21 метр, и на ее приготовление ушло 6 тонн риса, 12 тонн курицы и крольчатины, 5 тонн овощей, 1 100 литров масла, 26 килограммов красителя и 13 000 литров воды. Паэлья от Пако Наварро будет гораздо более скромной. Кроме того, повар намерен приготовить ее в традиционном валенсианском стиле, без рыбы и морепродуктов.

          Специальную сковороду по заказу изготовит фирма Cerrajerías Olmedo, так как аренда и транспортировка подобной посуды из других городов обходится слишком дорого. 

          Помимо «Большой южной паэльи» 11 марта Adecosur подготовит для жителей и гостей города множество других мероприятий, в том числе спортивных и детских. Кроме того, в этот день свое мастерство продемонстрируют профессионалы парикмахерской сферы.

          Темы: Туризм

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