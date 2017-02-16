Обновленный рынок Валье-де-Эброн в Барселоне откроетcя через полтора года

На этой неделе была официально подтверждена информация о ремонте рынка Валье-де-Эброн, расположенного в районе Орта-Гинардо в Барселоне. Работы начнутся в первом квартале 2017 года и продлятся 18 месяцев. Мэрия Барселоны планирует вложить в реализацию проекта 10 миллионов евро. Общая площадь обновленного рынка составит 11 432 квадратных метра. Одним из главных его новшеств станет появление городского огорода.

В ходе ремонта площадь рынка увеличится на 2 192 квадратных метра. В его задней части будут оборудованы зона самообслуживания и вышеупомянутый огород. Кроме того, в рамках проекта будут облагорожены прилегающие к рынку территории. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам предпринимательства, культуры и инноваций Хауме Кольбони.

Ухаживать за огородом площадью 1 400 квадратных метров будет одна из местных социальных организаций. С его помощью планируется повысить степень энергетической эффективности здания.

Еще одним нововведением станет изменение названия рынка: отныне он будет называться «Рынок Валье-де-Эброн – Тейшонера» (Mercado de la Vall d'Hebron-Teixonera). На первом этаже разместятся традиционные торговые точки и зона самообслуживания, в мансарде – офисные помещения, на первом цокольном этаже – логистические инфраструктуры, а на втором и третьем подвальных этажах – парковка.