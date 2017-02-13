Туристы приняли участие в нейромаркетинговом исследовании Королевской тропы в Малаге

Эксперты нейромаркетинговой лаборатории Fusión провели исследование одной из главных туристических достопримечательностей провинции Малага, Королевской тропы, основная задача которого заключалась в изучении ее влияния на эмоции туристов. Как сообщает ежедневник Sur, полученные данные планируется использовать для дальнейшего усовершенствования маршрута. Это один из первых случаев применения данной технологии в туристическом секторе.

Исследование состояло из двух этапов. Первый из них был реализован непосредственно на самой Королевской тропе, где "в режиме реального времени фиксируются движения глаз участников", объясняет директор Fusión Габриэль Карраско. Вторая фаза осуществляется по окончании первой и заключается в демонстрации различных изображений маршрута и анализе движения глаз и мозговой активности.

Движения глаз на маршруте фиксируются с помощью специальных очков с технологией Eye Tracking, связанных с мобильным устройством, которое накапливает информацию. "Несколько камер фиксируют активность глазных яблок, а еще одна записывает изображения, которые видит участник", - объяснил Карраско. Подобный постоянный поток информации трансформируется в конкретные данные, что позволяет техникам "идентифицировать точки, привлекающие наибольшее внимание, и самые непримечательные для туристов участки".

По окончании маршрута участников эксперимента отвели "в более контролируемую среду, но расположенную в пределах того же объекта, чтобы впечатления и звуки остались неизменными". Предназначение этого этапа заключается в получении более углубленных сведений о некоторых точках маршрута. Участникам показывают серию его изображений, а расположенная под экраном панель сенсоров фиксирует движения глаз при рассмотрении каждой из фотографий. Параллельно с этим нейронные датчики непрерывно измеряют мозговые волны. Полученные сведения позволяют сформировать общую картину испытанных туристом ощущений. Завершила исследование краткая беседа с каждым из участников.

Окончательные результаты будут опубликованы через несколько недель, однако Карраскоса отметил, что исследователям уже удалось идентифицировать "три точки на маршруте, которые привлекли особое внимание более чем 90% участников эксперимента". Помимо этого, еще одно любопытное открытие касается иностранцев: после прохождения маршрута они связывают его конкретно с Малагой, а не с побережьем Коста-дель-Соль, и их положительное впечатление от Королевской тропы распространяется и на город тоже.