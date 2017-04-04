В Гранаде с успехом продают леденцы со вкусом хамона

Умелец из Гранады создал карамель со вкусом иберийского хамона, которая пользуется огромным спросом в одном из магазинов местечка Пампанейра, одной из наиболее популярных туристических точек района Альпухарра. Как рассказал радиостанции Radio Alpujarra автор необычного продукта Мигель Гальегос, эта идея появилась у него совершенно случайно. Однажды один из клиентов спросил, имеет ли бело-красный клубничный леденец вкус хамона, и этот забавный комментарий привел Мигеля к многочисленным экспериментам. Их итогом стало создание карамели со вкусом хамона.

По словам Гальегоса, у него нет секретных рецептов: для изготовления необычных леденцов используются только вода, сахар, глюкоза, краситель и ароматизатор. Для того, чтобы придать карамели сходство с хамоном, при производстве используются два оттенка красителя.

Эти небанальные сладости стали одной из главных туристических достопримечательностей Пампанейры и еще одним поводом посетить живописную комарку Альпухарра-Гранадина для туристов.