Министерство сельского хозяйства и продовольствия Испании назвало лучшие оливковые масла

Оливковое масло категории virgen extra - основа средиземноморского рациона и один из базовых продуктов на кухнях Испании. Его правильный выбор влияет не только на вкус еды, но и на здоровье потребителей. Чтобы упростить этот процесс, Министерство сельского хозяйства и продовольствия отобрало лучших производителей и премировало их. Победители получили премию "Продукты Испании" (Alimentos de España) в категории "Лучше масло virgen extra".

Награда вручалась в трех категориях: "Лучшее масло с горьким привкусом и ароматом зеленых оливок" (Frutado Verde Amargo) , "Лучшее масло со сладким привкусом и ароматом зеленых оливок" (Frutado Verde Dulce) и "Масло с ароматом зрелых оливок" (Frutado Maduro). Оттенки аромата относятся к моменту сбора оливок и их сорту. В первой категории победителем стало масло от компании Venchipa S.L., производимое в Акуле (Гранада), имеющее "сильные стартовые ноты зеленых листьев, среднюю степень горькости и умеренную и постоянную остроту". В число финалистов также вошли масла производства S.C.A. Olivarera La Purísima (Приего-де-Кордова) и Aceites Finca la Torre S.L.U. (Бобадилья, Малага).

В номинации Frutado Verde Dulce победу одержало масло от S.C.A. Almazaras de la Subbética (Каркабуэй, Кордова), отличающееся "сладкими начальными нотами зеленого миндаля и обладающее средней степенью горькости и остроты, которые формируют гармоничное и приятное сочетание". В число финалистов также вышли Oro Bailén - Galgón 99 (Вильянуэва-де-ла-Рейна, Хаэн) и El Trujal de la Loma (Убеда, Хаэн).

В категории Frutado Maduro победителем стало производимое в Туделе (Наварра) масло от компании Hacienda Queiles S.L. Его главные характеристики – "сладкая и устойчивая начальная нота, с небольшим оттенком горечи и деликатной остротой". За победу в этой номинации также боролись масла от Elaia, S.A. (Навальвильяр-де-Пела, Бадахос) и Pago de Peñarrubia S.L. (Альбасете).