В галисийском ресторане предлагают бесплатно гигантский бургер

Ресторан San Martín в Сант-Мартиньо-де-Карраль (Луго) привлёк внимание туристов новым блюдом - гигантским гамбургером. Если посетитель успеет съесть его за 45 минут, ему не нужно будет за него платить. Более того, справившийся с заданием получит в подарок ещё два блюда и почётную грамоту. В противном случае двухкилограммовый гамбургер обойдётся в 15 евро.

В состав блюда входит по 400 граммов галисийской телятины и свинины, а также сыр, лук, помидор, салат и омлет, которые выкладываются слоями между двумя ломтями галисийского хлеба весом 550 граммов.

За 15 дней акций 30 человек приняли вызов, но лишь трое сумели поглотить гамбургер за 45 минут.

Аналогичный конкурс для привлечения клиентов проводится и в других заведениях Галисии: Fast Food Lecer в Финистерре, (Ла-Корунья), La Estación de Loman в Оренсе или Cervecería Mercado в Нароне (Ла-Корунья).

Диетологи, в свою очередь, бьют тревогу из-за этих состязаний, поскольку один такой бургер содержит около 10 тысяч калорий.